«Mi gridavano “Taci” . Su quell’auto credevo mi ammazzassero»

Indossa gli occhiali scuri e non può fare altrimenti, Nicoletta Monaco, la barista sessantenne rapinata venerdì sera a San Nicolò. «Mi dà ancora fastidio la luce», dice, riferendosi a quegli uomini che l’hanno tenuta bloccata in auto e le hanno spruzzato per due volte lo spray urticante negli occhi. Non smette di piangere, ma lo spray in questo caso non c’entra: è il dolore per il trauma subito, e che non smette di fare paura. «Ho pensato di morire, che fosse finita»- spiega la vittima alle telecamere di Telelibertà.