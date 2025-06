Ferito con un colpo di pistola, s'indaga nel mondo dello spaccio

Potrebbe essere legata allo spaccio di droga la vicenda del 44enne ferito con un colpo di pistola a Piacenza in piena notte nella zona di piazzale Roma. L'uomo, originario del Marocco, è finito in Rianimazione e nel frattempo è stato operato per estratto dall'addome un proiettile calibro 22.

Non ci sono testimoni dell'episodio, avvenuto fra via dei Pisoni (a pochi metri dallo scalo ferroviario) e il Berzolla, deposito delle corriere abbandonato da decenni. L'uomo ha riportato una grave ferita. Non ci sono testimoni.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile che, in considerazione dei precedenti penali dell'uomo e del luogo in cui è avvenuto l'episodio sta approfondendo le indagini nel mondo dello spaccio. L’autore del ferimento potrebbe rischiare l’accusa di tentato omicidio.

Non si esclude l'eventualità che l'uomo sia stato ferito in un altro luogo e poi portato a Barriera Roma.