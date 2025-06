La rabbia di via Roma: «Ostaggio di delinquenti, vogliamo vivere»

blitz e raid, anche con i cani antidroga. Non possiamo più tollerare episodi come le coltellate e le sparatorie. Bisogna intervenire adesso». A lanciare l’allarme è Giovanna Ferrari, presidente dell’associazione “Giardini Margherita e Merluzzo”, dopo i recenti episodi di violenza avvenuti tra Tre episodi gravi in poche ore che hanno riacceso i riflettori su una zona già in passato problematica. Un altro quartiere che mostra «Ci vogliono. Non possiamo più tollerare episodi come le coltellate e le sparatorie. Bisogna intervenire adesso». A lanciare l’allarme è, dopo i recenti episodi di violenza avvenuti tra Barriera Roma via Giarelli e i giardini Merluzzo in poche ore che hanno riacceso i riflettori su una zona già in passato problematica. Un altro quartiere che mostra segni d'esasperazione, come già in viale Dante.

I passanti mentre cercano di dividere i due protagonisti della lite (in maglia gialla e rossa) ai Giardini Merluzzo

«Non voglio creare allarmismo, ma la situazione è seria. I cittadini hanno paura. Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma serve un controllo capillare, una presenza costante e visibile», continua Ferrari, che invoca anche l’intervento del prefetto, del questore e del comandante dei carabinieri.

Il presunto accoltellatore in via Giarelli viene fatto salire su un'auto dei carabinieri © Libertà/Ermanno Mariani

Nei giardini Merluzzo e in via Giarelli - denuncia - continuano a stazionare vandali e spacciatori. «Vogliamo tornare a vivere queste zone, rivedere concerti e famiglie, non solo le forze dell’ordine in emergenza. E non possiamo essere ricordati solo per il Pride: chiediamo che la città torni viva e sicura». La richiesta è chiara: controlli sistematici, anche a piedi, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, incluse unità cinofile e polizia municipale. «Servono perquisizioni: è mai possibile che tanti abbiano un coltello in tasca senza motivo? Se non riceveremo risposte concrete, siamo pronti a rivolgerci di nuovo al Viminale, come in passato».