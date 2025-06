Ha un infarto mentre va in bici a Podenzano. Gravissimo 75enne

Un uomo di 75 anni questa mattina stava percorrendo via Piatti a Podenzano in sella alla sua bicicletta quando si è sentito male ed è caduto. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, con l'autoinfermieristica e l'automedica, e i militi della Pubblica assistenza da San Giorgio: il pensionato, purtroppo, era già in arresto cardiaco, ma i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo. È stato trasportato all'ospedale di Piacenza in condizioni disperate. Si trova ricoverato in Rianimazione.