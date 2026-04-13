Rapina a San Nicolò, al vaglio le telecamere della zona

Sono al vaglio le immagini di alcune telecamere di sicurezza per identificare i responsabili della rapina avvenuta venerdì sera, 10 aprile 2025, ai danni della barista del Nabisco Bar in via Alicata a San Nicolò. I carabinieri stanno analizzando i filmati della videosorveglianza della zona, non escludendo la presenza di un terzo complice, forse in auto.

La vittima è una barista piacentina di 60 anni. Iintorno alle 22.30 è stata aggredita dopo essere uscita dal locale: uno dei rapinatori le ha tappato la bocca, mentre il complice le ha spruzzato spray urticante negli occhi. I malviventi hanno portato via incasso, borsetta, Rolex, catenina e cellulare. Un pizzaiolo della zona ha tentato l’inseguimento dei banditi, che però hanno fatto perdere le loro tracce. Le indagini dei carabinieri proseguono.