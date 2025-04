Scontro in via Einaudi, grave un motociclista

Grave incidente all'incrocio tra via Einaudi e via Pirandello. Un motociclista è rimasto ferito in modo grave dopo che la sua moto si è scontrata con la parte anteriore di una Opel che si stava immettendo in via Einaudi. All'arrivo dei soccorsi il centauro era cosciente. In seguito all'impatto la moto si spezzata in più pezzi e il motociclista è stato sbalzato per quasi cento metri. Dal punto dell'impatto a quello in cui è stata trovata la moto sono stati misurati 70 metri. Sul posto la Croce Rossa per i soccorsi e la Polizia locale per accertare la dinamica. A quanto si è appreso il motociclista sarebbe grave con traumi su diverse parti del corpo, in particolare ad una gamba, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

L'auto contro cui ha impattato la moto La moto spezzata in più parti