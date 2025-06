Si picchiano a colpi di sasso e catena nei giardini Merluzzo

Botte, colpi di sasso e di catena: due giovani stranieri sono venuti alle mani nel pomeriggio del 1 giugno ai giardini Merluzzo. I due si sono affrontati a quanto pare per futili motivi, forse per contendersi una panchina nell'area verde di via Alberoni a quell'ora piuttosto affollata. Uno dei giovani ha colpito ripetutamente il rivale con un sasso, l'altro con la catena con cui aveva legato poco prima la propria bicicletta. Alcuni passanti, urlando loro di smetterla, hanno cercato di dividerli, ricevendo insulti da uno dei contendenti. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Bianca e due pattuglie di polizia e carabinieri. Udendo le sirene avvicinarsi, uno dei due stranieri, ferito a una guancia, è fuggito. L'altro, che aveva una profonda ferita sulla fronte, è stato medicato dai soccorritori e identificato dalle forze dell'ordine.