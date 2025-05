Trattore in un lago. Ricerche in corso con i sommozzatori

Al lago della Bindellina, in comune di Rivergaro, sono in corso da ore le ricerche di un settantenne che stamattina stava lavorando sul suo trattore per pulire la riva e tagliare l'erba. Secondo quanto ipotizzato dai soccorritori intervenuti sul posto, il mezzo potrebbe essersi ribaltato nell'acqua, finendo a tre metri di profondità. Sono attesi i sommozzatori da Bologna, mentre proseguono i tentativi di ritrovare il pensionato da parte dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, del 118 e della Pubblica assistenza Valnure.