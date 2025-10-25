Trovato morto in casa, disposta l'autopsia dopo 8 ore di rilievi

È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'85enne trovato morto all'alba di oggi, sabato 25 ottobre, nella sua abitazione di via Giotto a Castel San Giovanni.

Secondo le informazioni raccolte finora, a dare l'allarme sarebbe stato il figlio che viveva insieme a lui e alla madre. «Una famiglia riservata» dicono i vicini di casa, colpiti dal continuo via vai di mezzi di soccorso e carabinieri. Ancora sconosciute le cause del decesso, sulle quali proseguono le indagini delle forze dell'ordine.

La chiamata al 118 è stata effettuata poco dopo le cinque del mattino. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale sono intervenuti, verso le sette, i carabinieri di Sarmato e quelli di Castel San Giovanni. Ad aumentare le preoccupazioni e le curiosità dei residenti della zona il sopralluogo durato circa otto ore da parte degli uomini del Nucleo investigativo della sezione operativa della Compagnia di Piacenza.

Secondo alcune indiscrezioni l'uomo sarebbe stato trovato ancora a letto nel piano terra dell'abitazione. Solo verso le 14.45 sono terminati i rilievi dei carabinieri, e al momento ancora bocche cucite da parte di chi ha effettuato i rilievi tecnico-scientifici. Nel frattempo però la salma è stata posta sotto sequestro e inviata al reparto di medicina legale dell'ospedale San Matteo di Pavia.