Distributori Europam a secco nelle vallate piacentine, Albasi: «Servono chiarimenti e soluzioni tempestive»

Il Consigliere regionale Lodovico Albasi e il segretario del circolo PD di Bobbio Mauro Martini esprimono forte preoccupazione per la carenza di carburante nei distributori Europam delle vallate piacentine, con un aumento dei disagi e delle interruzioni di servizio, soprattutto nei weekend.

Negli ultimi fine settimana, i gestori degli impianti di Bobbio, Farini, Ferriere e altre località dell’alta Val Nure e Val Trebbia riportano consegne estremamente ridotte — poche migliaia di litri — inadeguate a soddisfare la domanda fino alla domenica. In alcuni casi, i distributori locali rimangono completamente a secco, proprio nel momento in cui l’afflusso turistico estivo rende vitale un approvvigionamento continuo. La carenza penalizza non solo residenti, ma anche turisti, pendolari e gestori, che subiscono perdite economiche e danni reputazionali in una stagione particolarmente strategica per l’economia delle vallate.

«È una situazione insostenibile: cittadini, turisti e titolari di attività economiche non possono rischiare di restare senza carburante, soprattutto durante l’estate e nelle aree interne», dichiara il Consigliere regionale Albasi.

Sembra che il problema non riguardi il mercato nazionale, bensì inefficienze logistiche e organizzative che minimizzano le aree interne – già penalizzate da bassi volumi di vendita invernali - trascurando il valore strategico della rete distributiva per il turismo, la mobilità e il tessuto economico locale.

A conferma della gravità della situazione, Albasi ha personalmente contattato il Prefetto di Piacenza, dott. Paolo Ponta, che era già stato informato delle criticità. Insieme, hanno concordato un’interlocuzione formale per ottenere chiarimenti urgenti e monitorare da vicino l'andamento delle forniture ai distributori vallivi.

«Queste aree, già svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale, rischiano ulteriori rallentamenti nella ripresa stagionale se la situazione dovesse protrarsi. È necessario mantenere alta l’attenzione affinché una rete essenziale come quella dei distributori non venga compromessa – non solo per i residenti, ma per l’intero equilibrio sociale ed economico dell’Appennino e delle vallate piacentine» – conclude Albasi, annunciando che porterà la questione all’attenzione della Regione per valutare eventuali interventi urgenti e la sollecitazione formale dell’azienda.