Europam, arriva il carburante ma l'azienda dichiara la crisi

Le preoccupazioni per il futuro dei distributori di carburante Europam in Alta Valnure e Valtrebbia si fanno sempre più concrete. Mentre giovedì 24 luglio in alcuni impianti è arrivato il rifornimento, seppure in quantità minore rispetto a quanto comunicato ai gestori, è arrivata anche la notizia che la società genovese, Europam appunto, ha chiesto la composizione negoziata della crisi per risanare l’azienda.

Un servizio del Tg3 della Liguria, con il giornalista Pietro Adami, chiarisce la situazione. Nel piano triennale di Europam, fino al 2028, si annunciano dismissioni di rami d’azienda, ma anche la cessione di parte della rete di distributori (circa 120 delle 220 pompe totali) giudicati non strategici. Tra questi ci sono anche gli impianti di montagna delle nostre alte valli.

Intanto l’impianto di Ferriere è stato caricato di 2mila litri di gasolio e 3mila di benzina verde. La pompa di benzina verde però è ferma: «Deve essere omologata e la ditta incaricata della manutenzione non viene più - dice il gestore -. Sembra però che Europam abbia fatto un contratto con la nuova ditta di manutenzione e quindi aspettiamo questa, speriamo a breve». Il quantitativo arrivato a Ferriere è minore rispetto a quanto preannunciato al gestore (8mila litri di benzina verde e 6mila di gasolio). «A Ferriere in questo periodo solitamente si fanno circa 600/700 litri di gasolio al giorno, quindi durerà poco», afferma.

A Farini ancora nulla, dove l’impianto non funziona per rottura e non si sa quando possa essere sistemato. Duemila e duemila i litri (benzina e gasolio) scaricati a Pontedellolio in via Rocca («troppo pochi, domenica non ci sarà già più niente», dice il gestore), mentre è ancora fermo il distributore sulla statale 654 vicino al Lidl.

Rimangono operativi i due distributori a Bettola (Esso e Agip) ed è stato rifornito ieri anche quello Europam di Grazzano Visconti, nel comune di Vigolzone, con 2mila litri di benzina ed altrettanti di gasolio. Nulla al distributore di Bobbio vicino all’ospedale, mentre è operativo quello in via Garibaldi cui Europam ha dato l’autorizzazione a rifornirsi da Retitalia.