Europam: arriva il carburante, ma c'è incertezza sul futuro

Si tira un sospiro di sollievo in Valnure, ed anche in parte dell’Alta Valtrebbia, dove martedì 20 maggio, in tarda mattinata, Europam ha rifornito suoi distributori di carburante che da diversi giorni erano vuoti o semivuoti. I serbatoi dei distributori a marchio Europam di Grazzano Visconti, Pontedellolio (via Rocca), Farini, Ferriere e Bobbio (in via Garibaldi) sono stati riempiti di alcune migliaia di litri di gasolio e benzina verde, quantitativi abbondanti, dicono i gestori, che consentono di andare avanti per una settimana. Per Ferriere, dove sono stati consegnati 6mila litri di gasolio e 6mila di benzina verde, si stima di riuscire a garantire il servizio per una decina di giorni. Rimane però l’incertezza di cosa succederà quando termineranno anche quei litri. Sarà ancora un’attesa come quella di queste settimane o il problema di Europam è risolto? I gestori non riescono a dare una risposta.