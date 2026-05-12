Famiglia scomparsa, diffuse le foto dei cani. Pradella: «Per le lettere non è cambiato nulla»

Le indagini sulla scomparsa della madre e dei due figli proseguono senza sosta , mentre dagli investigatori arriva un appello alla prudenza e al silenzio. A fare il punto della situazione è stata la procuratrice Grazia Pradella nel corso della conferenza stampa convocata per aggiornare sull’inchiesta che vede impegnate le procure di Piacenza e Udine.

«Invito tutti alla tranquillità e al silenzio», ha dichiarato Pradella, sottolineando come «ogni notizia o suggestione può alterare la situazione». Il magistrato ha spiegato che gli investigatori delle due città stanno lavorando in costante coordinamento: «Piacenza e Udine sono perennemente in contatto».

Nonostante il clima di apprensione, dagli inquirenti filtra cautela ma anche un moderato ottimismo. «Stiamo cercando di pensare in modo positivo, non ci sono elementi per essere pessimisti», ha ribadito Pradella, affermando che al momento le ricerche proseguono senza sviluppi che possano far temere il peggio.

Nel corso della conferenza si è parlato anche delle lettere ritrovate nell’ambito delle indagini . «Per le lettere non è cambiato nulla - ha chiarito la procuratrice -. Sono prive di data e di firma».

Alla domanda se vi fosse l’ipotesi di qualcuno che possa stare aiutando la donna e i figli, Pradella ha mantenuto il massimo riserbo: «Voi potete fare ipotesi, noi ci dobbiamo attenere alla realtà».

Nel frattempo, l'associazione Penelope Fvg ha diffuso le foto dei quattro cani di cui si sono perse le tracce insieme a Sonia Bottacchiari e i due figli, di 14 e 16 anni. L'iniziativa - come riferisce l'Ansa - è stata presa con l'intento di agevolare le ricerche.

I CANI DELLA FAMIGLIA SCOMPARSA DA TRE SETTIMANE