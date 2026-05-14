Fuggita con i figli, Sonia è all'estero e non vuole tornare

Sonia Bottacchiari è fuori dall'Italia con i suoi due figli e ha detto che non vuole essere trovata, né tornare indietro. Ma due Procure, quella ordinaria di Piacenza e quella per i minorenni di Bologna, indagano e vogliono vederci chiaro sulle ragioni dell'allontanamento della donna di 49 anni, che per tre settimane ha fatto perdere le tracce proprie e quelle dei due ragazzi di 16 e 14 anni. Fino a ieri, quando è stata rintracciata all'estero dagli inquirenti che hanno potuto verificare, tramite videochiamata, che la famiglia stava bene, che il contesto abitativo era adeguato e che i due figli, in affido condiviso con l'ex marito, non erano stati allontanati contro la loro volontà.

La conferenza stampa, la procuratrice Grazia Pradella con il comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza Pierantonio Breda

La Procura piacentina guidata da Grazia Pradella procede per i reati di sottrazione consensuale di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e i carabinieri probabilmente raggiungeranno la donna per sentirla, approfondendo i motivi di quella che appare come una fuga, forse messa in relazione al rapporto con l'ex marito e ad alcune paure che Sonia ha detto di avere.

L'auto di Sonia Bottecchiari è stata ritrovata a Tarcento, in provincia di Udine, il 6 maggio

La Procura minorile di Bologna diretta da Giuseppe Di Giorgio ha, a propria volta, avviato verifiche. notizie lazio Come avviene in questi casi, la vicenda viene iscritta come procedimento civile, per accertare se i minorenni coinvolti si trovino in una situazione di pregiudizio, quali siano le cause e come si possa eventualmente intervenire, attivando il Tribunale per i minorenni. L'obiettivo è quello di valutare la capacità genitoriale.

Intanto in Friuli l'imponente dispositivo dei soccorsi per la ricerca è stato definitivamente smantellato. Dopo il rompete le righe di ieri pomeriggio al campo base, tutto è tornato alla normalità. I parenti della donna erano rientrati a Piacenza già martedì. L'ex marito di Sonia non sarebbe ancora riuscito a mettersi in contatto coi figli.

«Siamo felici dell'epilogo positivo e vogliamo ringraziare tutti della straordinaria mobilitazione, che ha messo in luce, ancora una volta, la generosità e la preparazione del popolo friulano», è quanto hanno detto gli amministratori locali della zona del Tarcentino che, per una settimana, si è mobilitata. «Quasi simbolicamente - hanno aggiunto - il veicolo è stato ritrovato il 6 maggio, proprio mentre, poco distante da qui, a Gemona, si celebrava, con le massime cariche istituzionali, la ricorrenza del 50/o anniversario del devastante terremoto del Friuli. Da quel momento, centinaia di persone, tra professionisti e volontari del soccorso, hanno setacciato giorno e notte, per una settimana, boschi e montagne. Fino a che tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo».