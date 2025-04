Festa della Liberazione, ordinanza anti-vetro e modifiche alla viabilità

In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione, dalle 10 alle 20 di venerdì 25 aprile, sarà in vigore la consueta ordinanza comunale che, come previsto dalle normative per la pubblica sicurezza, vieta nell’area della manifestazione – tra piazza Cavalli e piazzetta Pescheria - la somministrazione, il consumo e la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine di qualunque genere, indicando l’uso di materiali alternativi quali carta o simili, preferibilmente biodegradabili e non inquinanti.

Il provvedimento - afferma in una nota il Comune di Piacenza - si rivolge sia ai commercianti in sede fissa che ambulante, sia agli artigiani specializzati in produzioni alimentari, nonché alla cittadinanza cui, analogamente, non sono consentiti in alcun modo la detenzione o il consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine.

La somministrazione di prodotti con l’uso di tali materiali è ammessa unicamente all’interno dei pubblici esercizi per il servizio ai tavoli o al bancone, senza possibilità di asporto. E’ comunque possibile, per i commercianti che espongano i propri prodotti conservati in vetro non destinati al consumo in loco, procedere alla vendita. La violazione dei divieti previsti comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, estinguibile in misura ridotta per l’importo di 333,33 euro.

Tutte le modifiche alla viabilità

Dalle 9 alle 12, in piazza Cavalli, sarà consentita la circolazione solo ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine o ai veicoli a servizio della celebrazione.

Già dalle 8 del mattino, sino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazzale Genova, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e via Nova, tra il civico 3 di Stradone Farnese e l'intersezione con corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli, piazzetta Sant’Ilario, piazzetta Plebiscito, piazzetta Grida, cantone San Nazzaro (fronte chiesa San Sepolcro), via Taverna nel tratto tra cantone San Nazzaro e piazza Borgo, in piazza Borgo, corso Garibaldi, via Legnano e piazza Duomo.

Durante lo svolgimento dei cortei celebrativi, che - confluendo in piazza Cavalli - si svolgeranno lungo le tre direttrici di piazzale Genova - corso Vittorio Emanuele, via Roma - via Legnano - piazza Duomo - via XX Settembre e cantone San Nazzaro - via Taverna - piazza Borgo - corso Garibaldi, potranno verificarsi temporanee interruzioni del traffico che saranno comunque a presidio della Polizia Locale.

Inoltre, per l'intera giornata del 25 aprile, dalle 8 alle 19.30, saranno sospese le zone di stazionamento di via Sopramuro e via Cavour per i taxi, che potranno usare l'area alternativa, già appositamente segnalata, di via IV Novembre.

