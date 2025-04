«Sobrietà» per il 25 Aprile, niente concerto di Matteo Bensi

Niente orchestra di Matteo Bensi a chiudere la giornata. È questa la modifica al programma della cerimonia del 25 aprile in ottemperanza alla «sobrietà» invocata dal ministro Nello Musumeci in rispetto ai cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.Resta confermato il triplice corteo nella sua interezza con l’orazione del vicepresidente nazionale di Anpi Carlo Ghezzi, oltre alla messa in San Francesco, al pranzo comunitario in piazza Cavalli insieme ai concerti delle bande musicali di Piacenza e provincia e del coro delle voci bianche al pomeriggio; viene invece annullato lo spettacolo musicale di Matteo Bensi, che secondo il presidente provinciale dell'Anpi Romano Repetti potrebbe essere recuperato in occasione delle celebrazioni del 2 giugno per la festa della Repubblica.