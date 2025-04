Venerdì su Libertà lo speciale 25 Aprile

In occasione del Venticinque Aprile, festa della Liberazione dalla dittatura nazifascista, Libertà vuole dedicare uno speciale di otto pagine ai ricordi, ai fatti, alla cronistoria e alle analisi di quel che accadde in quei giorni cruciali per la nascita della nostra Italia. Sarà un omaggio alle centinaia di vittime, 700 solo tra i partigiani, che diedero la vita per un Paese finalmente libero. Lo speciale potrà contare sulle raffigurazioni di Giovanni Freghieri, piccole e autentiche opere d’arte che l’autore ha concesso per provare a raccontare alla comunità episodi specifici e inediti vicini anche alla sua famiglia. Ci saranno fotografie mai pubblicate, che fanno parte dell’archivio storico di Libertà.

Lo speciale è curato da Elisa Malacalza, Elisabetta Paraboschi, Ermanno Mariani, Thomas Trenchi, Anna Anselmi, Giacomo Nicelli, Paola Brianti.