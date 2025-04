Festa della Liberazione, tutte le modifiche alla viabilità

Cortei, bandiere e desiderio di celebrare la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia istituzionale per l'80° anniversario della Liberazione, nella mattinata del 25 aprile il Comune di Piacenza fa sapere che si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Tutte le modifiche alla viabilità

Dalle 9 alle 12, in piazza Cavalli, sarà consentita la circolazione solo ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine o ai veicoli a servizio della celebrazione.

Già dalle 8 del mattino, sino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazzale Genova, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e via Nova, tra il civico 3 di Stradone Farnese e l'intersezione con corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli, piazzetta Sant’Ilario, piazzetta Plebiscito, piazzetta Grida, cantone San Nazzaro (fronte chiesa San Sepolcro), via Taverna nel tratto tra cantone San Nazzaro e piazza Borgo, in piazza Borgo, corso Garibaldi, via Legnano e piazza Duomo.

Durante lo svolgimento dei cortei celebrativi, che - confluendo in piazza Cavalli - si svolgeranno lungo le tre direttrici di piazzale Genova - corso Vittorio Emanuele, via Roma - via Legnano - piazza Duomo - via XX Settembre e cantone San Nazzaro - via Taverna - piazza Borgo - corso Garibaldi, potranno verificarsi temporanee interruzioni del traffico che saranno comunque a presidio della Polizia Locale.

Inoltre, per l'intera giornata del 25 aprile, dalle 8 alle 19.30, saranno sospese le zone di stazionamento di via Sopramuro e via Cavour per i taxi, che potranno usare l'area alternativa, già appositamente segnalata, di via IV Novembre.

