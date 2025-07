Fiamme alla Besurica, distrutti sei mezzi della Misericordia VIDEO

Un incendio ha interessato una struttura di ricovero mezzi della Misericordia, in via Braille alla Besurica, nel primo pomeriggio di giovedì 17 luglio.

Le fiamme hanno distrutto due ambulanze, quattro pulmini destinati ai servizi sociali, dieci sedie montascale elettriche, oltre ad accessori vari. Salvi invece un'auto, un furgone e un pulmino.

Ingenti i danni, stimati oltre i 500mila euro. Ancora ignote le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco da Piacenza e Castel San Giovanni con cinque mezzi.

Anche la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, si è recata sul luogo per verificare di persona l'entità dei danni dell'incendio.