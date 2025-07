Misericordia, dalla Fondazione 60mila euro. In 340 alla pizzata benefica

La pizzata benefica organizzata alla pizzeria “L'Undici” alla Besurica ha portatoalla, duramente colpita dall’incendio che una settimana fa ha distrutto ambulanze e mezzi in via Braille . Un super contributo arrivato alla fine di una serata che ha mescolato convivialità e solidarietà, nella suggestiva location allestita all'aperto per l'occasione c'erano 340 cittadini pronti a dare una mano alla Confraternita. Presenti anche le autorità, i rappresentanti die al benefattoreche ha anche dato vita a una lotteria con premi forniti dagli sponsor dell'iniziativa. L'intrattenimento a cura diha quindi condotto la serata verso il momento clou, quello della donazione di un maxi-assegno di 9.500 euro frutto della pizzata. Poi, la sorpresa finale: Bulla, che è anche consigliere della, ha annunciato che il presidenteha deliberato la consegna diche andranno così ad aggiungersi alla cordata benefica. Con la somma di quasi 70mila euro la Misericordia potrà dunque dotarsi di un nuovo pulmino per i trasporti, ma soprattutto avere la consapevolezza di vivere in una città che non ci pensa due volte ad attivarsi per dare una mano a chi si trova in difficoltà.