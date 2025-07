Fondazione in aiuto della Misericordia: 60mila euro per un nuovo pulmino

Sessantamila euro per un nuovo mezzo a disposizione dell’Associazione di volontariato Misericordia. È lo stanziamento deciso ieri sera dal consiglio di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che servirà all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili.

Roberto Reggi -. Ci è sembrato doveroso prendere parte alla «Abbiamo voluto dare una risposta a una situazione di totale emergenza deliberando, alla prima seduta utile del nostro Cda, un contributo significativo che sostiene la ricostituzione del parco mezzi della Misericordia - commenta il presidente-. Ci è sembrato doveroso prendere parte alla catena di solidarietà partita subito dopo l’incendio e che in queste settimane ha visto una raccolta di fondi e donazioni, accolta con particolare sensibilità e con la collaborazione delle altre realtà di soccorso. È significativa e confortante la capacità di mobilitazione virtuosa che esprime la realtà piacentina quando si tratta di mettere insieme più forze per contribuire al bene comune».

L’incendio divampato il 17 luglio scorso nella sede dell’Associazione - che dal dicembre 2011 si trova in via Braille, nel quartiere della Besurica - aveva distrutto completamente l’autorimessa e con essa ambulanze e pulmini. Un danno incalcolabile per la Misericordia, che a Piacenza si occupa di servizi alla persona, oltre a prestazioni mediche e infermieristiche nell'ambulatorio interno. Il mezzo che sarà acquistato con i fondi della Fondazione è dotato di pedana sollevatore di carrozzine per disabili e sarà adibito a questa attività di trasporto.

A SETTEMBRE UN NUOVO BANDO

Lo stanziamento a favore della Misericordia rientra in una strategia, consolidata in questi anni, che impegna la Fondazione a fianco della rete di realtà di soccorso e assistenza, che rappresentano una presenza preziosissima per il welfare di comunità. «Questa erogazione - sottolinea ancora il presidente Reggi - si inserisce in un disegno più ampio perseguito dal nostro ente ed è una sorta di anticipazione, dovuta all’emergenza, di un progetto che era già in cantiere: a settembre presenteremo un nuovo Bando che mette a disposizione del territorio risorse importanti per sostenere a Piacenza e Vigevano l’acquisto di ambulanze e mezzi di trasporto sociale. Il progetto è ormai in fase di ultimazione, lo stiamo definendo nei dettagli in questi giorni».