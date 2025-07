Misericordia: «Mezzi in prestito in attesa di acquistare i nostri»

«Grazie per questo prestito, che dovremo restituire. Ora la speranza è di potere acquistare presto mezzi nostri, in modo di poter festeggiare nel 2026 i vent’anni della Misericordia nel migliore dei modi». Rino Buratti, governatore della Confraternita piacentina, precisa che i veicoli giunti grazie alla Federazione delle Misericordie dell’Emilia Romagna per dare immediata risposta al rogo che ha distrutto il parco mezzi dell’associazione sono dei prestiti che consentiranno, già a partire da oggi, di tornare a erogare il servizio.

Nella sede via Braille ieri la federazione, guidata dal presidente Israel De Vito, ha consegnato tre vetture attrezzate per il trasporto di persone con disabilità, mentre martedì giungerà la prima delle due ambulanze che saranno prestate alla Misericordia piacentina. «Lo stesso De Vito - dice Buratti ci ha detto che per il 2026, quando festeggeremo i nostri vent’anni, lo faremo con mezzi di proprietà».

Obiettivo possibile, almeno guardando la grande mobilitazione di un’intera città, a partire dalle istituzioni, passando alle associazioni, senza dimenticare anche i semplici cittadini che nel tempo hanno potuto apprezzare l’attività svolta, sempre in modo discreto, dalla Misericordia.