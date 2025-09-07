Funerale di Giorgio Armani, i Castelli del Ducato: «Si richiede il massimo rispetto»

Dopo la notizia dei funerali di Giorgio Armani data oggi da Libertà, l’associazione dei Castelli del ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli guidata da Orazio Zanardi Landi, proprietario del borgo di Rivalta, interviene chiedendo il massimo rispetto possibile nella giornata di domani. «Domani, lunedì 8 settembre, nelle ore centrali della giornata Rivalta sarà blindata per ragioni di sicurezza e per garantire la riservatezza del funerale».

Rivalta



L’associazione aggiunge: «Armani torna dove è nato, a Piacenza, con un’immensa dichiarazione d’amore alla sua provincia e a quelle pietre del fiume Trebbia che hanno dato vita all’ inconfondibile, raffinato, elegante, intramontabile greige Armani. Associazione Castelli del Ducato congiuntamente al Castello e borgo - rinnovando il cordoglio alla famiglia di Giorgio Armani e alle sue persone care - invita gentilmente turisti e visitatori alla comprensione e al massimo rispetto, durante le ore centrali nella giornata dell’8 settembre».

Verranno garantite, comunque, alcune visite guidate al borgo e al maniero in orari diversificati.