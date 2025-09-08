Rivalta e i fiori bianchi per l'ultimo saluto ad Armani
Sul sagrato della chiesa una corona di rose dei dipendenti: «Con tanto affetto»
Elisa Malacalza
|59 minuti fa
La corona di fiori dei dipendenti- © Libertà/Elisa Malacalza
E' stato accolto da un lancio di petali bianchi, da parte di cittadini assiepati lungo la strada, il feretro di Giorgio Armani, giunto alla chiesa di Rivalta per l'ultimo, commosso addio, oggi 8 settembre. E sul sagrato della chiesa, tra le tante spicca per affetto una corona firmata da chi ha lavorato al suo fianco alla casa di moda che ha fatto la storia, con il messaggio scritto in oro «Con tanto affetto, i suoi dipendenti».
Tante, tantissime rose, in bianco come nella camera ardente, arrivate da Milano ma anche dal fiorista piacentino Alloni, storica bottega sul Corso.
Le esequie saranno celebrate dal parroco don Busani. Ad accompagnare la cerimonia funebre, l'organista del duomo di Piacenza Federico Perotti.
