Rivalta e i fiori bianchi per l'ultimo saluto ad Armani

E' stato accolto da un lancio di petali bianchi, da parte di cittadini assiepati lungo la strada, il feretro di Giorgio Armani, giunto alla chiesa di Rivalta per l'ultimo, commosso addio, oggi 8 settembre. E sul sagrato della chiesa, tra le tante spicca per affetto una corona firmata da chi ha lavorato al suo fianco alla casa di moda che ha fatto la storia, con il messaggio scritto in oro «Con tanto affetto, i suoi dipendenti».

Tante, tantissime rose, in bianco come nella camera ardente, arrivate da Milano ma anche dal fiorista piacentino Alloni, storica bottega sul Corso.