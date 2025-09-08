Don Busani: «Armani custode del giardino della bellezza creato da Dio»

«Giorgio Armani è stato custode del giardino della bellezza creato da Dio. Lui lo ha vissuto con la nobile semplicità che lo ha caratterizzato. Una creazione spesso ferita, ma lui ha contribuito a renderla nuova e trasfigurarla»: sono parole di don Giuseppe Busani che celebrerà i funerali in forma privata di Giorgio Armani a Rivalta nel pomeriggio di lunedì 8 settembre.

«Siamo riconoscenti per aver scelto questo luogo, ci sentiamo amati e stimati - prosegue monsignor Busani -. Il legame con Rivalta è stato vissuto sulla terra per tanti anni e continuerà nel cielo. Qui si sono celebrati molti eventi della famiglia Armani. Rivalta dunque custodisce la sacralità della vita, degli affetti e dei legami che non finiscono ma si trasformano».