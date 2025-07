Due fungaioli dispersi in un bosco sulle montagne di Farini

Si perdono nel bosco mentre cercano funghi e vengono salvati dai vigili del fuoco di Bobbio. È successo nel primo pomeriggio a Farini, nella zona tra il passo Santa Barbara e il monte Capra dove marito e moglie - entrambi 53enni residenti a Cremona - si sono trovati in difficoltà dopo essere usciti dal sentiero principale.

La coppia era partita dal passo - dal cosiddetto "Angelone" - e poi si era avventurata lungo un sentiero non nuovo ai due cercatori di funghi. Eppure, è bastato allontanarsi un po' più del solito per perdere l'orientamento.

Marito e moglie, dopo un inutile vagare, non hanno potuto far altro che prendere il cellulare e chiamare aiuto, pur con le difficoltà di rete. Una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Bobbio è intervenuta nel bosco, assieme ad alcuni abitanti della località Canadelli, e in poco tempo sono riusciti a individuare la coppia. Entrambi si trovavano in buona salute. Sul posto è intervenuto anche il soccorso alpino con i carabinieri e i mezzi del 118.