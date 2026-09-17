Grandinata, la Banca di Piacenza a sostegno di imprese e famiglie
Istituito un plafond di 25 milioni di euro per chi ha subito danni dagli eventi atmosferici dello scorso 28 agosto
Redazione Online
|7 ore fa
Grandinata
Mentre residenti, lavoratori e aziende dei territori colpiti dall'inferno di grandine precipitato lo scorso 28 agosto continuano a leccarsi le ferite, la Banca di Piacenza ha deciso di stanziare un plafond di 25 milioni di euro a sostegno di chi è chiamato a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi atmosferici che hanno interessato in particolare le provicne di Piacenza, Cremona e Pavia.
La Banca ha attivato un prodotto dedicato alle famiglie che assicuri la liquidità necessaria per gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione. Per le imprese impegnate ad affrontare le conseguenze dei danni subiti verrà valutata la miglior soluzione sulla base delle caratteristiche dell’intervento da effettuare.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello di riferimento della Banca e all’Ufficio Marketing della Sede centrale.
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