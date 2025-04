Il comitato per i Sì ai referendum: «La prima uscita? Un successo»

«La prima uscita? Un successo». Si dichiarano soddisfatti della loro prima presentazione al pubblico a Piacenza i rappresentanti del comitato per i 5 SÌ ai referendum che si terranno nelle giornate dell'8 e del 9 giugno. Nella mattinata di sabato 12 aprile si sono alternati, con i loro interventi, al punto informativo allestito sul Facsal esponenti di partiti, movimenti, associazioni e rappresentanti della società civile. «Tutti uniti - viene sottolineato dagli organizzatori - dall’impegno per una maggiore giustizia sociale, ambientale e democratica».

Il gazebo allestito sul Facsal dal comitato per i Sì ai referendum dell'8 e del 9 giugno

Sono intervenuti il segretario generale della Cgil di Piacenza Ivo Bussacchini, la segretaria cittadina del Partito Democratico Renza Malchiodi, Elena Anelli per Rifondazione Comunista, i referenti di Amnesty International e Giovanni Toscani per Alternativa per Piacenza.

A portare il contributo del mondo associativo anche il presidente di Arci Piacenza, Nicola Cortarelli.

Il comitato, viene annunciato, proseguirà nei prossimi giorni proponendo attività informative, volantinaggio ma anche incontri pubblici per far conoscere le ragioni dei 5 SÌ e stimolare il dibattito in vista della consultazione referendaria.