Referendum, aperto un point in largo Battisti. «Votate Sì per un paese più giusto»

«Questo è il momento di dire Sì». Con queste parole Ivo Bussacchini, segretario provinciale della Cgil, ha aperto un Point informativo allestito dal "Comitato 5 sì Piacenza" in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. Si trova in pieno centro a Piacenza, in largo Battisti, e sarà aperto tutti i giorni per fornire delucidazioni e chiarimenti sui cinque quesiti che saranno oggetto di voto.

«Votare Sì significa scegliere un Paese più giusto - ha proseguito Bussacchini - vogliamo abrogare norme che hanno alimentato precarietà, disuguaglianze, insicurezza sul lavoro e attacchi al diritto di sciopero. Questo point sarà uno spazio aperto: per informare, per discutere, per incontrare lavoratrici, lavoratori, pensionate, giovani, cittadine e cittadini che vogliono capire meglio, approfondire e partecipare, perché la partecipazione è la vera forza della democrazia».

Gli interventi sono stati chiusi da Gianluca Zilocchi, segretario regionale Cgil Emilia-Romagna, l’organizzazione sindacale che ha raccolto solo a Piacenza oltre 30mila firme nel 2024.

Nei prossimi giorni saranno allestiti numerosi banchetti informativi in città e in vari centri della provincia.