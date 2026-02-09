Il Crociglia e il suo arcangelo: la meraviglia delle nostre montagne
Le immagini realizzate dagli operatori di Telelibertà Davide Scaravaggi e Antonio Chirivì che sabato hanno seguito la doppia manifestazione contro il progetto del parco eolico insieme ai giornalisti Marco Vincenti e Nadia Plucani
Redazione Online
|2 ore fa
Una montagna potente, dove ogni anno si ricordano in silenzio i morti e si onorano i vivi, la gente che qui per secoli si è spaccata la schiena.
Una montagna che non sfida il cielo, lo sostiene, protetta dall'arcangelo Raffaele. Il nostro regalo, oggi, per voi, è questo: l'emozione che abbiamo vissuto nel salire sul monte Crociglia, sabato tra le luci e le speranze di oltre 300 escursionisti, insieme a difesa del patrimonio naturale di un territorio fragile e, allo stesso tempo, incantevole.
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
Un trapianto che cambia la vita, «ma troppi dicono no alla donazione di organi»
2.
Pianificazione urbanistica: tutto a portata di click sulla mappa online
3.
In Conservatorio un seminario sul mestiere del tecnico di pianoforti
4.
Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati