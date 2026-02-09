Il Crociglia e il suo arcangelo: la meraviglia delle nostre montagne

Una montagna potente, dove ogni anno si ricordano in silenzio i morti e si onorano i vivi, la gente che qui per secoli si è spaccata la schiena.

Una montagna che non sfida il cielo, lo sostiene, protetta dall'arcangelo Raffaele. Il nostro regalo, oggi, per voi, è questo: l'emozione che abbiamo vissuto nel salire sul monte Crociglia, sabato tra le luci e le speranze di oltre 300 escursionisti, insieme a difesa del patrimonio naturale di un territorio fragile e, allo stesso tempo, incantevole.