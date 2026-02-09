Liberta - Site logo
Il Crociglia e il suo arcangelo: la meraviglia delle nostre montagne

Le immagini realizzate dagli operatori di Telelibertà Davide Scaravaggi e Antonio Chirivì che sabato hanno seguito la doppia manifestazione contro il progetto del parco eolico insieme ai giornalisti Marco Vincenti e Nadia Plucani

Redazione Online
|2 ore fa
Una montagna potente, dove ogni anno si ricordano in silenzio i morti e si onorano i vivi, la gente che qui per secoli si è spaccata la schiena.
Una montagna che non sfida il cielo, lo sostiene, protetta dall'arcangelo Raffaele. Il nostro regalo, oggi, per voi, è questo: l'emozione che abbiamo vissuto nel salire sul monte Crociglia, sabato tra le luci e le speranze di oltre 300 escursionisti, insieme a difesa del patrimonio naturale di un territorio fragile e, allo stesso tempo, incantevole.
