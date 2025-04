In golena con Orsi dal Magaton sott'acqua: il video

Enrico Orsi, titolare della mitica trattoria Magaton a Fossadello di Caorso, esce in barca dall’ingresso, con l’acqua che ricopre per metà l’insegna.

È sabato 19 aprile, per Pasqua e Pasquetta il locale resta chiuso. Ma Orsi è un vero uomo di Po e non si scompone: «In montagna hanno la neve, noi l'acqua: è normale così». Quando lo sentiamo al telefono, è tranquillo: «Le galline le ho messe sul terrazzo qui all’asciutto, la macchina e lo scooter sono in un garage che ho fuori, con mia moglie Valeria abbiamo contattato i clienti per dire che non possiamo aprire, adesso aspettiamo. Quanto? Non si sa, non decidiamo noi».