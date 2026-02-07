Incendio in abitazione in via Schiavi, muore una donna

Un incendio in una abitazione all'angolo tra via Schiavi e via Raffalda è scoppiato nella mattinata di sabato 7 febbraio. Una donna ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata all'ospedale.

Purtroppo, a causa delle ferite, è deceduta. Non risultano coinvolte altre persone.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce rossa e i vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo uscire dall'appartamento posto al primo piano dell'edificio. Presente anche la polizia. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stato accertato che verosimilmente l'incendio si è innescato per cause accidentali.