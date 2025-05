La montagna resta senza benzina

Questo weekend, per le moto che sfrecciano in Val Trebbia, c'è il rischio di finire a lato strada con la spia della riserva accesa, senza benzina. Tra Travo e Bobbio, infatti, non c'è più una sola goccia di carburante, che sia diesel o senza piombo: a causa di problemi dei distributori Europam - società ligure piuttosto diffusa anche nel Piacentino - intere vallate si trovano in serie difficoltà. Analoghe segnalazioni arrivano anche da Farini e Ferriere in Val Nure. E i gestori, al momento, non possono far altro che alzare le braccia e appendere cartelli con la scritta "benzina finita". Il caso più emblematico - non unico - è quello dell'Alta Valtrebbia, dove ogni weekend si riversano migliaia di turisti con auto e motociclette, che da oggi potrebbero però avere una brutta sorpresa. A Bobbio, da giovedì , entrambi i distributori del paese di via Garibaldi - a marchio Europam - sono a secco. Uno dei due, anzi, è senza carburante ormai da lunedì.