Valnure ancora a secco di carburante

Carburante Europam ancora a singhiozzo in tutta la Valnure. Da Grazzano Visconti a Ferriere, sui distributori di benzina continuano a campeggiare fogli che avvisano del disagio: "Carburante esaurito per mancata consegna".

E per tutti gli impianti i gestori non hanno la certezza di quando arriverà il rifornimento. Ad oggi sono fermi - sia per quanto riguarda la benzina verde sia per il diesel - i distributori di Grazzano Visconti, di Pontedellolio (Eni, sempre sotto Europam) e Ferriere, impianto che era stato caricato con il maggior quantitativo di carburante nei giorni scorsi.

Anche l’impianto di Bobbio (vicino all’ospedale) è chiuso. A rischio di stop anche il secondo distributore di Pontedellolio, in via Rocca. "Che martedì era ripartito - riferisce il gestore -, ma già l'altro pomeriggio ho dovuto fermarlo per quanto riguarda la benzina verde e fino a domani non so se scaricano più. A quello Eni (lungo la strada statale 654 vicino al Lidl) dovrebbero scaricare oggi, dopo una settimana in cui è stato fermo".

Va appena meglio a Farini, dove la cisterna ha rifornito martedì , ma i quantitativi, dicono i gestori, sono minimi: solo 2mila litri di benzina verde e 2mila di gasolio, che in due o tre giorni potrebbero terminare. Certezze non arrivano ai gestori da parte di Europam.

Lamentele sono state espresse da un paio di piacentini sulle pagine social dell’azienda, reclamando di mandare le cisterne in Valnure e Valtrebbia. Europam ha risposto: "Comprendiamo la situazione e il disagio. Stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità: in molte aree l’emergenza è già rientrata e presto anche le restanti torneranno operative. Grazie per la pazienza e la comprensione".