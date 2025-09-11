L'erede di Armani è di Carpaneto: «Ballestrazzi genio fin dal Respighi»

«Eh... Lui era più avanti di tutti, fin da bambino, e non perché si credesse chissà chi... Ma perché ha sempre avuto un’intelligenza diversa. Unica».

Non c’è traccia sui social di Daniele Ballestrazzi e non c’è una riga di intervista sulla sua vita privata. Eppure è l’uomo del momento. E Carpaneto, il suo paese, con Piacenza, parlano di lui. Il ritratto che ne esce è corale: un genio uscito dalla lampada e volato alle vette della “Armani” solo per merito e carisma.

Il figlio del meccanico Renato e di Assunta, casalinga, è in gioco in queste ore nel passaggio di testimone in casa Armani; quello che lo stilista del mondo ha ovviamente preparato da tempo, come ha fatto nei dettagli per il suo funerale a Rivalta. La continuità si stringe su un nucleo di familiari e manager fedelissimi, quelli voluti all’ultimo saluto, e su uno statuto rigidissimo che traccia la governance della futura Giorgio Armani.

Il manager si è diplomato al liceo scientifico Respighi, nel 1984. Ovviamente alla maturità si portò a casa a Carpaneto un 60 pieno, quando 60 era il massimo possibile. Poi, la laurea alla Bocconi in Economia e il lavoro nell’industria della moda, anche per Versace, dove è stato direttore generale.

«Io lo ricordo come estremamente brillante. Il primo della classe, capace in tutto, in modo trasversale. Non c’era materia dove non brillasse», ricorda con un sorriso una amica. «Un talento della natura, riservato ma affabile. Non era un “secchione”, ecco. Anzi tutti gli volevamo bene, perché era capace di essere parte di un gruppo». E infatti Ballestrazzi non è voluto mancare neppure alla cena amarcord della sua classe, nel giugno scorso, 41 anni dopo il diploma, a Piacenza, anche se da anni vive a Milano.