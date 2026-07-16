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Nibbiano, 36enne in shock anafilattico dopo la puntura di un insetto

L'uomo è stato soccorso dai sanitari, salvo poi cavarsela senza gravi conseguenze

Redazione Online
|2 ore fa
Nibbiano, 36enne in shock anafilattico dopo la puntura di un insetto
1 MIN DI LETTURA
Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio a Nibbiano, dove un uomo di 36 anni è finito in shock anafilattico dopo essere stato punto da un imenottero. L'intervento dei soccorritori è scattato intorno alle 11 in paese: sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118, che in quel momento si trovava a Castel San Giovanni per un altro trasporto sanitario. Il 36enne è stato soccorso dai sanitari, ma dopo l'iniziale preoccupazione se l'è cavata senza gravi conseguenze. 

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