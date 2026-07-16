Nibbiano, 36enne in shock anafilattico dopo la puntura di un insetto

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio a Nibbiano, dove un uomo di 36 anni è finito in shock anafilattico dopo essere stato punto da un imenottero. L'intervento dei soccorritori è scattato intorno alle 11 in paese: sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118, che in quel momento si trovava a Castel San Giovanni per un altro trasporto sanitario. Il 36enne è stato soccorso dai sanitari, ma dopo l'iniziale preoccupazione se l'è cavata senza gravi conseguenze.