Punto in bocca da un calabrone a Costalta di Pecorara, 78enne soccorso con l'eliambulanza
L'allarme è scattato nel primo pomeriggio in una abitazione: il 78enne è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma per accertamenti
Mariangela Milani
|2 ore fa
Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Costalta di Pecorara, nel comune di Alta Val Tidone, dove un uomo di 78 anni è stato punto alla bocca da un calabrone.
L'episodio è avvenuto intorno alle 14.27 presso un'abitazione in via Roma. Dopo la puntura è stato immediatamente lanciato l'allarme al 118, che ha disposto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Brescia.
L'uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato per accertamenti e monitoraggio.
Secondo le prime informazioni, il 78enne non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono tenute costantemente sotto controllo dai medici, considerata la particolare sede della puntura e il rischio di possibili complicanze.
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