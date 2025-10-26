Ottone, contro la nuova piazza una petizione di firme

«Ottanta firme in due giorni in un paese di quattrocento abitanti: è un segnale chiaro. I cittadini chiedono trasparenza e partecipazione sul tema della piazza». Dopo la linea dura dell’amministrazione comunale di Ottone - che ha annunciato di voler tirare dritto sul progetto di rifacimento di piazza della Vittoria e di voler consultare un legale per valutare se siano stati commessi eventuali illeciti da parte di chi lunedì scorso ha “bloccato” il cantiere per protesta - adesso il consigliere comunale di minoranza Marco Boccenti fa un po’ di conti. E le prime adesioni sono già state trasmesse alla Prefettura.

L’idea di una raccolta firme era emersa già lunedì, nelle ore ancora “calde” dopo il confronto in piazza tra un gruppo di cittadini, la ditta incaricata dei lavori, il sindaco Federico Beccia e Gianluca Croce quale progettista. Le firme fanno seguito all’istanza di verifica e sospensione cautelare dei lavori che la minoranza ha già trasmesso il 18 ottobre alla Prefettura, relativamente alle ordinanze di chiusura della piazza.