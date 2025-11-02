Ottone si ribella: più di 200 persone scendono in strada contro il progetto della nuova piazza

Mattinata di protesta a Ottone, dove oltre duecento persone hanno manifestato contro il progetto di riqualificazione di piazza della Vittoria promosso dal Comune. Fischietti, cartelli e striscioni hanno animato il centro del paese: “Giù le mani da ’ù muntùn”, “Decidete tutto voi ma paghiamo tutto noi”, “Se non ci ascoltate non ci rappresentate”. Il corteo, seguito dai carabinieri della locale stazione, si è svolto in modo ordinato e senza incidenti.

A sfilare c’erano residenti, commercianti, villeggianti e anche persone arrivate da fuori regione. «Sono venuta dal Trentino — racconta Beatrice Calamari —. Mia madre era di Ottone, e ho voluto esserci. Non è solo una protesta contro i lavori, ma contro la mancanza di ascolto». Molti contestano l’assenza di confronto con la popolazione: «Nessun sindaco può decidere da solo su un luogo che rappresenta tutti» dice una residente.

Il progetto, da 300mila euro, prevede nuovi alberi, panchine, un muretto in pietra e un bassorilievo con l’aquila dei Doria, oltre alla riduzione di alcuni parcheggi centrali. Centomila euro arrivano dalla Regione Emilia-Romagna, il resto sarà coperto dal Comune con un mutuo trentennale. Secondo il sindaco Federico Beccia si tratta di «un intervento necessario per rendere la piazza più vivibile», ma i cittadini temono uno snaturamento del luogo simbolo del paese.

Dopo la manifestazione, cresce la richiesta di un’assemblea pubblica per discutere il progetto. «Serve un confronto vero, anche per rivedere alcuni punti» afferma l’ex sindaco Giovanni Piazza.