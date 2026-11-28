Guaine deteriorate attorno alle vetrate in plexiglas, coppi danneggiati e presenza di guano di piccioni. Sono le cause delle infiltrazioni d’acqua a Palazzo Farnese individuate dai tecnici comunali, secondo quanto riferito dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza, intervenuto dopo la segnalazione dei consiglieri Sara Soresi e Jonathan Papamarenghi.

«Quegli infissi in plexiglas risalgono al 1989 e da allora non sono mai stati oggetto di manutenzione», sostiene Fiazza, giudicando strumentale attribuire all’attuale amministrazione le responsabilità del problema.

L’assessore replica anche alle critiche sull’investimento da due milioni di euro destinato a Palazzo Farnese, precisando che il finanziamento attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale prevede un contributo che azzera gli interessi: il Comune dovrà restituire soltanto la quota capitale.