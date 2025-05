Per il primario di radiologia arriva un'altra denuncia

La muraglia di silenzio perde pezzi. La facciata si sgretola, e lo sta facendo, adesso, a una velocità imprevedibile. Alla prima denuncia della coraggiosa dottoressa del reparto di Radiologia, il cui ex primario, Emanuele Michieletti, è da mercoledì scorso agli arresti domiciliari per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di almeno una decina di dipendenti, tra colleghe e infermiere, ieri si è aggiunta la denuncia in questura di una seconda dipendente del reparto piacentino, sul quale si sono accesi i riflettori di tutta Italia. E, in base a quanto emerso, le denunce non si fermano a due: altre donne, infatti, avrebbero formalizzato le accuse contro l'ex primario. Leggi tutto qui