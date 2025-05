Una collega del Primario arrestato: «Abusi per 15 anni»

La notizia dell’ arresto dell’ex primario di Radiologia Emanuele Michieletti per violenza sessuale e stalking sta scuotendo l’opinione pubblica locale e nazionale. In questi giorni il lavoro degli investigatori della squadra Mobile non si ferma. Tra le informazioni che filtrano ce n’è una pesante: una collega ha raccontato alla polizia di «aver subito abusi sessuali dall’indagato per 15 anni». Circostanza che, se confermata, risponderebbe a uno degli interrogativi a cui la polizia sta cercando di dare risposta: da quanto cioè il “sistema” di abusi e violenze - così è stato definito negli ambienti della procura - andasse avanti.Diverse delle presunte vittime sono state già ascoltate, altre lo saranno. I racconti convergono nel delineare un comportamento reiterato, invasivo e aggressivo, che avrebbe portato a una condizione di soggezione e paura sul luogo di lavoro. Una decina le vittime finora accertate tra infermiere e dottoresse del reparto. A permettere di scoperchiare il vaso di Pandora, in un reparto descritto dalla polizia come omertoso, è stata la denuncia nel novembre scorso di una dottoressa che per prima si ribellò al comportamento del primario facendo denuncia.