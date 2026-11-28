Due provvedimenti di espulsione nell’arco di tre giorni, tra mercoledì 25 e venerdì 27 novembre. È il bilancio delle ultime operazioni condotte dalla Questura di Piacenza nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare. Destinatari dei provvedimenti un cittadino albanese di 40 anni e un cittadino macedone di 45 anni, entrambi rintracciati durante i servizi di controllo del territorio.

Il 45enne con diversi precedenti

Il primo intervento risale a mercoledì 25 novembre, quando gli agenti delle volanti hanno individuato il cittadino macedone, accertando l’irregolarità della sua permanenza in Italia.

Accompagnato in Questura, l’uomo è risultato avere alle spalle diversi provvedimenti di espulsione e precedenti per furto, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre che in materia di stupefacenti.

Secondo la Questura, il quarantenne presentava un profilo di spiccata pericolosità sociale. Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio immigrazione è stata avviata la procedura di espulsione. Nella stessa giornata l’uomo è stato accompagnato da personale specializzato della Questura al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli, a Milano.







Il 45enne macedone portato dalla polizia al Centro di permanenza per i rimpatri a Milano

Il controllo delle pattuglie venerdì mattina

Il secondo intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 27 novembre, quando le pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia hanno rintracciato un cittadino albanese di 40 anni, risultato privo di un titolo che gli consentisse di soggiornare regolarmente in Italia.

Accompagnato negli uffici della Questura di Piacenza, anche nei suoi confronti è stata avviata la procedura di espulsione.

Nel pomeriggio della stessa giornata il quarantenne è stato accompagnato alla frontiera aeroportuale di Bergamo per il rimpatrio in Albania.