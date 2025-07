Ponte sul Nure sulla via Emilia chiuso per sei mesi

Si è tenuta nella mattinata di mercoledì 2 luglio, presso la Prefettura di Piacenza, una seduta del Comitato Operativo per la Viabilità per discutere del piano dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire lungo il ponte sul fiume Nure, tra i km 253,950 e 254,150 della statale 9 “Via Emilia”, che richiederà la chiusura al traffico del tratto stradale per una durata di circa 6 mesi a decorrere dal giorno 21 luglio 2025.

L’incontro, coordinato dal Vice Prefetto Vicario, Attilio Ubaldi, ha visto, tra gli altri, la partecipazione della Provincia di Piacenza, dei Sindaci di Piacenza, Pontenure e Cadeo, del Responsabile Gestione Rete Anas per l’Emilia Romagna, oltre che dei vertici dell’Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile di Piacenza, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, 118, nonché degli enti concessionari autostradali e del Trasporto Pubblico Locale, registrando la piena sinergia e collaborazione istituzionale.

Nel corso della riunione i tecnici Anas hanno esposto i lavori da eseguire che prevedono la realizzazione di “un ponte nel ponte” con la nuova struttura in acciaio-calcestruzzo che si fonderà sulle strutture storiche del Ponte Nure.

I lavori prevedono la chiusura totale della carreggiata stradale con deviazione dei flussi di traffico su percorsi alternativi garantiti dall’adiacente autostrada A1, nonché dalla viabilità provinciale e comunale.

I diversi percorsi sono stati delineati a valle di sopralluoghi congiunti eseguiti nei giorni precedenti il COV, tra i tecnici Anas e le forze di Polizia Stradale e Locale.

A partire da domani 3 luglio si terrà un tavolo tecnico ristretto, coordinato dalla Polizia Stradale, per definire lo scenario dei provvedimenti integrati da attuare durante i lavori per minimizzare i disagi all’utenza ed ai trasporti in genere (segnaletica verticale integrativa, pattugliamenti e presidi e percorsi dedicati).

Terminata la fase istruttoria sarà convocato un nuovo incontro in Prefettura per definire gli ultimi dettagli sull’avvio dei lavori, la conseguente chiusura al traffico e la necessaria informazione all’utenza sui percorsi di viabilità alternativa.