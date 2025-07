«L’impatto della chiusura del ponte sul Nure sarà notevole anche per Piacenza». Se c’è un cantiere che non fa dormire sonni tranquilli all’amministrazione e in primo luogo all’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, è proprio quello relativo al ponte sul Nure, che dovrebbe essere avviato il 21 luglio. Giovedì in prefettura si terrà un incontro fra i Comuni coinvolti.

Benché il ponte sia appena fuori dalla nostra città, le conseguenze della sua chiusura la riguarderanno eccome. «Il ponte - dice Bongiorni - è su un tracciante, via Emilia Parmense, che con Piacenza e i Comuni vicini ha uno scambio importante e frequente. Le deviazioni previste durante il cantiere sposteranno l’asse di traffico a nord e a sud della via Emilia: sulla strada diCortemaggiore e sulla Caorsana, e sulla strada di San Giorgio e Mucinasso, nonché sulla tangenziale. Tutte direttrici che rispetto ai flussi di traffico ordinari, già importanti, rischiano di appesantire il flusso ulteriormente, complicando anche la viabilità per i lavoratori e il trasporto scolastico».

Sul tavolo c’è la richiesta di eliminazione del pedaggio autostradale nel tratto Piacenza-Fiorenzuola. Inoltre si sta parlando con Ferrovie dello Stato, per un rafforzamento della tratta Fiorenzuola-Piacenza, in modo di riuscire a compensare le difficoltà che incontrerà il trasporto pubblico locale.

Inoltre si è chiesto ad Anas la possibilità di realizzare una o due rotonde alla rampa di accesso delle tangenziali sulla strada che dalla Farnesiana porta a Carpaneto. L’obiettivo è di non rendere ancora più complicata una situazione già critica.