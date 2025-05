Ponteggi per "curare" Villa Verdi finita nel mirino dei ladri

Villa Verdi è in fase di consolidamento: le ali laterali sono coperte da impalcature per lavori urgenti di messa in sicurezza, finanziati con 370mila euro. Tuttavia, non ci sono comunicazioni ufficiali al Comune, né atti pubblicati sul sito del Ministero della Cultura. La Soprintendenza ha confermato l’installazione di telecamere dopo un tentativo di effrazione. Il sindaco di Villanova, Romano Freddi, ha notato il ponteggio alle terrazze, ma segnala la mancanza di operai sul posto. Le criticità strutturali, come le infiltrazioni d’acqua, sono note da tempo, e già nel 2022 Freddi aveva sollevato preoccupazioni riguardo al distacco delle terrazze. Inoltre, una visita del Ministro della Cultura è stata improvvisamente annullata.