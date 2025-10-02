Villa Verdi, confermata l'apertura straordinaria l'11 e il 12 ottobre

Lo aveva annunciato il sindaco Romano Freddi, lo scorso 6 settembre a conclusione dell'inaugurazione del rifatto ponte di via Pezzino, senza anticipare né lasciar trapelare nulla. Ora è sicuro: Villa Verdi riaprirà straordinariamente al pubblico il prossimo 11 e 12 ottobre in occasione delle Giornate Fai d'Autunno e della ricorrenza della nascita del compositore (10 ottobre 1813). Sarà una visita unica ed eccezionale, curata dai volontari della delegazione piacentina del Fai. Sant'Agata è quindi pronta per tornare ad accogliere bus e auto di turisti. Anche se solo per un fine settimana.

Mercoledì 1 ottobre nell'abitazione di Giuseppe Verdi sono andati a far visita Gessica Allegni assessora regionale alla cultura, Leonardo Lamanna il nuovo dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, il consigliere regionale Luca Quintavalla, il sindaco di Fidenza Andrea Massari e Luciano Messi sovrintendente del Teatro Regio di Parma.

Commenta il sindaco Freddi, presenza costante e instancabile ad ogni appuntamento: «C'è l'interesse da parte di tanti perché questa Villa sia recuperata e resa disponibile. L'intenzione di proseguire nel recupero per una sua futura messa a disposizione è evidente. Ma non possiamo pensare che la riapertura sia a breve. Di lavori da fare ce ne sono parecchi e i tempi non sono celeri»