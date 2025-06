Raid dei ladri nella parrocchia del Capitolo

Due computer, dei quali uno piuttosto obsoleto, e un telefono. E' questo il (magro) bottino scaturito dall'incursione dei ladri all'interno della parrocchia del Capitolo. A denunciare l'accaduto è stato il parroco, don Giuseppe Sbuttoni che ha sottolineato come il vero danno sia stato quello provocato dai malviventi per mettere in atto l'effrazione. Una volta all'interno, i ladri hanno messo tutto a soqquadro, alla ricerca di denaro evidentemente non presente all'interno della struttura, visitata intorno alle 18 di domenica scorsa Indaga la polizia. Leggi tutto qui