Furto alla chiesa del Capitolo, arriva l'aiuto del Lions Club

Lions Club Piacenza Host a sostegno della parrocchia del Capitolo, L'iniziativa solidale è nata in seguito al furto di due computer e un telefono subìto nel mese di giugno , durante il quale sono stati arrecati danni alla struttura parrocchiale.

Alcuni soci della associazione hanno quindi incontrato il parroco, don Giuseppe Sbuttoni, al quale la presidente Enrica Pili ha espresso parole di vicinanza e solidarietà, e ricordando come il sacerdote "abbia da sempre una visione della chiesa aperta a tutti e soprattutto agli ultimi, con un atteggiamento semplice, disponibile e coerente". Al termine dell'incontro , la presidente Pili ha consegnato al parroco un contributo con l'augurio di riprendere al più presto le normali attività parrocchiali invitando la cittadinanza a sostenere il lavoro di Don Giuseppe in una realtà particolarmente fragile come quella della periferia urbana.