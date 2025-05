Ripuliti boschi e strade, anche un'auto tra i rifiuti

Trecento persone di tutte le età, coordinate dall’associazione Promis Gruparel, hanno partecipato alla Giornata dell'ambiente a Gropparello. Perlustrando cinque aree boschive domenica 18 maggio hanno raccolto circa quattro tonnellate di rifiuti di tutte le dimensioni, tra cui 2mila mozziconi di sigarette e un’auto abbandonata più di trent’anni fa in un bosco verso Barzano.

Tralasciando quei numeri, comunque enormi per le ferite che provocano all’ambiente e quindi alla salute delle persone, a restare impresso nei ricordi di chi si è speso per la buona riuscita dell’iniziativa sono i sorrisi e le emozioni dei più piccoli. «I bambini si sono sentiti parte di qualcosa di importante - sottolinea l’insegnante Federica Maggi -, protagonisti di una battaglia di civiltà combattuta con il sorriso». Per Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza «iniziative di questo calibro dovrebbero essere esportate in tutti i paesi della provincia. Promis Gruparel è riuscita a coinvolgere l’intera comunità, gestire la raccolta di rifiuti in sicurezza e regalare dei momenti di vera condivisione che, soprattutto per i più giovani, rappresentano delle gemme nel loro percorso di crescita».